Sono ben cinque gli esordi in bianconero che portano la data di oggi, 13 agosto. Nel 2008 fu la volta die Christian, mentre nel più recente passato - e precisamente nel 2017 - in questa giornata iniziava sul campo l'esperienza alladi, Federicoe Mattia: attualmente il brasiliano veste la maglia dei Los Angeles Galaxy in MLS, stesso campionato scelto dall'azzurro classe 1994 dopo essersi svincolato dal club torinese, ora fresco di debutto con il Toronto FC. Ancora in squadra, invece, il terzino classe 1992, pronto a iniziare un'altra stagione in maglia bianconera.