Poco più di 10 giorni e la Juve si riunisce per dare il via alla stagione 2023/2024. Il 10 luglio infatti è previsto l'inizio del ritiro alla Continassa. Non ci sarà da subito tutto la squadra visto che come racconta gazzetta.it, i reduci dagli impegni con le rispettive nazionali avranno diritto a fare qualche giorno in più di ferie e dunque, anche quest’anno, il primo gruppo di lavoro sarà composto da tanti giovani, alcuni di loro potranno poi rimanere nella tournee negli Stati Uniti.