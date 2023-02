Dopo l'arresto di domenica con l'accusa di aver aggredito la fidanzata, il 21enne di Utrecht è tornato in libertà. La polizia - scrive ad.nl - non ha voluto confermare il suo nome, ma fonti già ieri hanno riferito che si tratta del calciatore sotto contratto con la Juventus, ora libero ma ancora sospettato e sotto indagine. Le accuse provengono dalla denuncia della sua ragazza Yasmine Driouech. Il Pubblico Ministero continua a indagare e Ihattaren rimane un sospettato. Per ora è stato rilasciato e, per quanto si sa, può allenarsi di nuovo con la sua squadra, la Juventus, in Italia, dove è ancora sotto contratto, chiosa il portale olandese..