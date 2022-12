Mohamedè pronto a tornare alla Juventus dopo il prestito, ma non è destinato a rimanere, anzi. La Juve non ha piani per lui e cerca acquirenti. Il giocatore, che viene da anni difficili, intanto flirta con il PSV Eindhoven, club in cui è esploso. Marcel Brands, dg del PSV, in un incontro con i tifosi ha ammesso: "Ci ha telefonato. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, ma per ora è fuori discussione", come riportato dai media locali. Ihattaren si sarebbe offerto di tornare in prestito fino a fine stagione, la volontà è chiara. Ora manca l'accordo con la Juventus.