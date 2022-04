Mohamed Ihattaren dopo la breve parentesi in Italia, in prestito alla Sampdoria ora è tornato in campo. Inizialmente con la squadra "Jong" dell'Ajax ma oggi con la prima squadra dei lanceri. Nel corso della finale persa dall'Ajax per 2-1 contro il PSV Eindhoven Ihattaren ha giocato per cinque minuti nel finale. Il rientro dopo la lunga assenza.