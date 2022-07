Mohamed è scomparso dalla rosa, non si allena e gioca con il gruppo da settimane perché, stando alle informazioni ufficiali, "non è in forma" e, dopo quanto accaduto già alla Samp - giocatore sparito e tornato a casa, senza voler più rimettere piede a Genova - , attorno a lui la situazione si fa ancora allarmante. A confermare tutto è Gerry, direttore tecnico, che non sa dire quando tornerà e prima della gara contro lo Shakthar ha dichiarato: "Lasciatemi essere chiaro che siamo tutti preoccupati per Mo. Certo che siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il calcio. Come club siamo molto impegnati con Mo e siamo in contatto diretto con lui. Speriamo che le cose tornino presto alla normalità. Speriamo torni presto”.L'allenatore Alfred Schreuder ha anche dichiarato di non avere avuto alcun contatto con il talento per un po', come riporta AD.nl, e il giocatore potrebbe proseguire a parte ancora per un po'. Assente per motivi personali fatica a rientrare in gruppo e nemmeno la sua Olanda sta funzionando per riprendersi completamente. Dopo i problemi alla Samp, aveva ricominciato dall'Ajax e dichiarato: "Sono davvero entusiasta di mostrare a tutti chi è il vero Mo. Ho ancora molta strada da fare fino alla fine della mia carriera, ma sono felice di essere in gran forma e poter fare quel che ho sempre fatto e per cui sono conosciuto. Ora è il momento di mostrarlo e di non preoccuparsi di nient'altro, nemmeno della forma fisica". Una missione non riuscita fino ad ora, anzi.