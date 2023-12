Il giovane talento olandese, Mohamed, ex giocatore della Juventus, ha ufficialmente trovato una nuova squadra. Il centrocampista ha siglato un contratto annuale con l'opzione per un prolungamento triennale, legandosi così allo Slavia Praga.Dopo la sua esperienza con la Juventus, Ihattaren cerca ora nuove opportunità e sfide con il club ceco. Il contratto di un anno offre flessibilità al giocatore e alla squadra, permettendo loro di valutare la loro collaborazione prima di prendere decisioni a lungo termine.Lo Slavia Praga ha dimostrato interesse nel giovane centrocampista olandese, vedendone il potenziale e aggiungendo una prospettiva fresca al proprio centrocampo. La firma del contratto rappresenta un nuovo inizio per Ihattaren e offre al giocatore l'opportunità di dimostrare il suo valore su un palcoscenico diverso.