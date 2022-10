La tensione in casasi percepisce, da dopo la sconfitta di San Siro per mano del. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Stampa nella giornata di ieri, dopo la seduta di allenamento, si sarebbe tenuto un colloquio tra Massimilianoe labianconera negli uffici della Continassa.lanciato al tecnico livornese che comunque è legato alla Juventus fino al 2025. Ciò che è certo è che ora però non possa più sbagliare.