Come racconta Gazzetta, la giornata di ieri è stata cruciale per spostare il barometro delle percentuali nettamente a favore del club bianconero. Una scelta di cuore, appunto, che spinge Pogba a preferire il ritorno a Torino, nell’unica città in cui è stato veramente felice e ha raggiunto calcisticamente il top, rispetto alla ricca offerta del Psg, sicuramente più in linea con lo stipendio inglese.