Come riporta Tuttosport, la Juve potrebbe soffrire particolarmente la partita in mente dal Cagliari di Mazzarri. In più, mancherà Morata nella prossima partita. Lo sostituirà uno tra Bernardeschi e Kean e, con Cuadrado e Dybala, avrà il compito di agire alle spalle di DV7 per sfruttarne movimenti e sponde e per mettere il serbo in condizione di tornare al gol. Tutte combinazioni su cui Allegri ha cominciato a lavorare già ieri.