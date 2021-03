Come raccontato da Calciomercato.com, sul futuro di De Ligt la Juventus è stata chiara con Mino Raiola, che si occupa degli affari del 21enne difensore olandese, non si tocca, non è sul mercato. L'ex Ajax, pagato due estati fa 75 milioni di euro più 10,5 di bonus, è considerato il presente e il futuro di una squadra che non sarà assolutamente ridimensionata. Il Barcellona, i cui candidati alla presidenza hanno messo il suo nome nella lista degli acquisti, può mettersi l'anima in pace. Anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha confermato: la Juve riparte dal centrale olandese.