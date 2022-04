Non solo Milinkovic-Savic, il possibile grande colpo dell'estate. La Juve ha le idee chiare su come sostituire Paulo Dybala e su come rafforzare in assoluto tutta la squadra per tornare ai vertici. E tra queste idee chiare c'è anche Nicolò Zaniolo. Inseguito già ai tempi della Virtus Entella, corteggiato e monitorato in tutti questi anni di Roma. E ora che il rinnovo sta diventando una telenovela con picchi di tensione piuttosto alti, la Juve c'è. Anche perché ora Zaniolo sembra sentirsi pronto per vestire la sua maglia del cuore.



COSA SUCCEDE - Le recenti esclusione hanno alimentato un po' di tensione anche con Mourinho, e l'addio sembra la soluzione migliore per tutte le parti in causa. La Roma ne ha fatto una valutazione forse fuori mercato - 50 o 60 milioni - e alla Continassa non valutano un investimento del genere, soprattutto vista la situazione. A Roma si aspettano mosse ufficiali, mentre proseguono i contatti tra gli agenti di Zaniolo e la Juve... E sono sempre più intense le voci che vogliono il giocatore determinato a sposare la causa bianconera andando addirittura ad accettare un ingaggio leggermente più basso rispetto a quello che avrebbe chiesto alla Roma per il rinnovo, sulla base di circa 3 milioni netti in perfetta linea con il nuovo corso bianconero.