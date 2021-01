Cambiano gli allenatori, ma il ruolo dinella Juve è sempre lo stesso: lì, ai margini della rosa. Riserva della riserva, un'alternativa da mettere una manciata di minuti. Con Pirlo in panchina, da inizio stagione, ha giocato meno di 500 minuti totali tra campionato e Champions;: nel 2021 sedici minuti con l'Udinese e altrettanti con il Milan. Uno scenario decisamente diverso da quello che ci si aspettava al suo arrivo.- La Juve si pregustava la sua esplosione dopo aver investito 40 per prenderlo dalla Fiorentina, ora sta provando a piazzarlo. Dove? La pista Bundesliga si è bloccata sul nascere:. Grazie, ma non interessa. Niente Germania quindi, all'estero piace anche il Lione, in Francia, col quale la Juventus ha un ottimo rapporto soprattutto dopo l'operazione De Sciglio.- Nei giorni scorsi è stato accostato al Milan ma, come riporta Calciomercato.com, in questo momento i rossoneri non sono interessati a Berna. Un anno esatto fa, nel gennaio 2020,. Secondo alcune voci potrebbe aprirsi anche una trattativa con l'Atalanta in uno scambio col Papu Gomez, ma al momento la Juve non è interessata all'argentino e Bernardeschi ha un ingaggio fuori budget per i nerazzurri.- Il contratto di Bernardeschi è in scadenza a giugno 2022,: non volendo prolungare il contratto del giocatore, il rischio è quello che si vada sempre più vicino alla scadenza con Berna che perderebbe valore. Il piano è chiaro, Bernardeschi è a un bivio e la Juve ha un piano già quasi definito. Toccherà a lui far cambiare idea alla società.