"Fagioli è entrato bene, con personalità. Giocatore che ha il calcio nella testa, è una cosa molto importante soprattutto nel calcio odierno. Può giocare in più ruoli, per me può fare il regista, ha i tempi di gioco, si posiziona bene nella ricezione e guarda in avanti. Lavoreremo per migliorarlo, ma è giovane e non gli diamo troppe responsabilità. Crescerà sicuramente". Parole e musica di Andrea Pirlo, che ha incensato Fagioli al suo esordio in Serie A contro il Crotone. Come riporta Seriebnews.com, le parole di Pirlo non lasciano spazio ad interpretazioni: il tecnico crede nelle sue qualità e punta su di lui. Se non dovesse trovare tanto spazio, allora si potrebbe pensare ad un prestito in Serie A. Niente Serie B, Fagioli è destinato al palcoscenico più ambito d’Italia.