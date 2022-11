Diceche laideale èche. Ma allo stesso tempo che, con Di Maria, il livello si alza e notevolmente. Dunque, addentrandoci in squadre reali e virtuali, vien da sé pensare che la sua prossima versione, cioè quella con tutti i rientri, sarà automaticamente una squadra vincente.Allegri ci spera. Anzi: lo crede proprio. Perché se da una parte la difesa, il reparto meno martoriato dagli scossoni degli infortuni, ha acquisito quella fiducia in sé che la porta a prendere pochi gol, il tecnico sa benissimo come parte del prossimo percorso si costruisca sui guizzi dei singoli. Ed è dura, se i singoli non ci sono.