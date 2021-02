Come riporta il Sun, il club bianconero sta seriamente pensando ad Hakim Ziyech, fantasista marocchino cresciuto ed esploso nell'Ajax, passato la scorsa estate al Chelsea dove però non entra più nei piani tecnici. Il nuovo allenatore Tuchel infatti "non lo vede" e i Blues di Londra potrebbero cederlo volentieri a fine stagione: la Juve è in pole position, ma anche il Milan ha fiutato l'affare.