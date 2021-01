Il reparto più delicato della Juventus è il centrocampo. Soprattutto lì appare evidente ancora la mancanza di un vero elemento di qualità che possa contribuire al definitivo salto. Se nei sogni bianconeri c'è sempre il rientro di Paul Pogba, è sempre bene tendere le antenne verso le altre possibili opportunità offerte dal mercato europeo.

DALLA GERMANIA - La Bild in questi giorni ha lanciato un'ipotesi relativa a Corentin Tolisso, centrocampista 26enne ex Lione già in passato accostato alla Juve. Campione d'Europa col Bayern Monaco e del Mondo con la Francia, Tolisso sta perdendo la titolarità nella squadra di Flick, dato che la coppia fissa in mediana è ormai Kimmich-Goretzka. Ed ecco allora che il club bavarese avrebbe aperto a una cessione in prestito con diritto di riscatto, per provare a rilanciarlo in vista anche di una scadenza di contratto prevista a giugno 2022.

LA MOSSA DELLA JUVE - Ed ecco che Fabio Paratici potrebbe avere una carta da giocarsi: il cartellino di Douglas Costa, attualmente in prestito al Bayern ma affetto anche lì da problemi di continuità fisica. Per questo sembra ormai scontato il mancato riscatto e il ritorno del brasiliano in bianconero a fine stagione, ma chissà che inserendolo come contropartita in un'ipotetica operazione Tolisso non possa rimescolare le carte del mercato.