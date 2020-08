Diversi siti inglesi stanno parlando di uno scambio che verrebbe coinvolto Daniele Rugani, uno di quei giocatori che non hanno convinto appieno in bianconero e dunque potrebbero andar via in cambio di un'offerta congrua. In questo caso si tratterebbe di una contropartita tecnica: il difensore andrebbe all'Arsenal in cambio di Hector Bellerin, spagnolo dello stesso ruolo e un anno più giovane di Rugani. Lo scambio avverrebbe alla pari, con una valutazione di 25 milioni di euro per entrambi. Bellerin milita nei Gunners da 6 stagioni e ha nel palmarès 3 Fa Cup e 2 Community Shield.