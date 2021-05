Tra il rebus panchina e dirigenza, la Juventus ha la necessità di registrare 100 milioni di euro di plusvalenza entro il 30 giugno, data di chiusura del bilancio. Per farlo, una delle strade percorribili è quella di ricorrere agli scambi, come fatto l’anno scorso con il Barcellona con il passaggio di Pjanic in blaugrana e quello di Arthur in bianconero. Stando a quanto riporta Tuttosport, c’è sempre la Spagna nel destino: questa volta è l’Atletico Madrid il club interlocutore, con cui sta pensando di imbastire lo scambio Bentancur-Saul, pezzo pregiato della rosa dei Colchoneros.