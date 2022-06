Renato Sanches al Milan? Era un sì, ormai qualche settimana fa quando il "mercato bloccato" dal cambio di proprietà ha di fatto rimesso tutto in gioco. Per il centrocampista del Lille ora è asta e oltre a rossoneri e al PSG, è tornata ad interessarsi anche la Juventus, in caso di addio di Rabiot. Lo riporta La Stampa.