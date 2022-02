1









La Juve valuta il colpo mancino. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un sostituto per Alex Sandro, di un giocatore in grado di riempire la casella di terzino sinistro diventando stabilmente titolare. E un volo a Madrid in settimana potrebbe aver aiutato. Il nuovo nome è Renan Lodi, laterale classe 1998 dell’Atletico Paranaense, sbarcato nel luglio 2019 a Madrid, e che potrebbe lasciare il Wanda Metropolitano in estate. Non è blindato, nonostante il contratto fino al 2025. La Juventus ha inviato sul posto un collaboratore di fiducia per visionare la gara tra Atletico Madrid e Manchester United, ottavo di Champions League, e in particolare i suoi progressi. Ed è stato tra i migliori in campo: il cross per Joao Felix autore del gol dell’1-0 e poi tutto il resto, nelle due fasi. E solo una volta uscito lui, i Red Devils hanno pareggiato.



IL COLPO E MORATA - L’uomo mercato della Juve presente al Wanda, in fondo, ha rivisto un film conosciuto, come scrive Tuttosport: "Il terzino bravo sia nel difendere sia nello scatenare le proverbiali accelerazioni sulla corsia sinistra è uno stantuffo che ai bianconeri potrebbe solamente fare comodo. Tra Brasile e Spagna a livello di squadre di club ha già collezionato 173 presenze (104 nell’Atletico) e 8 gol (5 tra i colchoneros). Tite, ct verdeoro, lo conosce benissimo, tanto che il conteggio delle presenze del giocatore sul pallottoliere in Nazionale segna quota 15". Deve ritrovare la continuità mancata in questo periodo, ma ha un lungo e brillante futuro davanti: sa fare benissimo in entrambe le fasi, coprendo e spingendo, e ricorda un po’ quello che era abituato a fare il primo Alex Sandro juventino. I due club si troveranno presto per parlare del destino di Alvaro Morata, i rapporti sono buoni e una chiacchierata può far sbocciare un nuovo affare.