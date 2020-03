La Juve sta pensando al mercato, sia per il presente che per il futuro. Tra i nomi messi nel mirino c’è Matteo Pessina, centrocampista del Verona dei miracoli, che tanto ha colpito i bianconeri nella partita vinta 2-1 dal Verona, dove il mediano è stato protagonista assoluto. Secondo quanto riferito da calciomercato.com la Juve si era già mossa con l’Atalanta per ottenere una valutazione del suo cartellino, che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. I bergamaschi non chiudono, Paratici riflette su un possibile affondo.