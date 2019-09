Come annunciato nei giorni scorsi, continuano i rumors di un interessamento della Juventus nei confronti di Willian. L’attaccante del Chelsea, classe 1988, andrà in scadenza di contratto al 30 giugno 2020. Come riporta il Daily Express, la Juve conta di far suo il giocatore a parametro zero regalando a Sarri uno dei suoi pupilli della stagione londinese quando, con il tecnico toscano alla guida dei Blues, il brasiliano scese in campo 56 volte mettendo a segno 8 reti.