Tra Zaniolo e Pogba, attenzione al vecchio pallino Renato Sanches, sondato anche all’inizio del 2022. Per il Golden Boy 2016, protagonista nel Lille campione di Francia, c’è però da sfidare la forte concorrenza del Milan, che in Francia segnalano in prima fila. Nella “lista centrocampisti” di Cherubini c’è sempre Sergej Milinkovic Savic (Lazio), già compagno di Vlahovic nella nazionale serba. Lo scrive Tuttosport.