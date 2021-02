2









Il Real Madrid sanguina sulla fascia sinistra. L'esplosione di Mendy attenua il senso di vuoto, ma la "svendita" al Milan di Theo Hernandez e la definitiva messa sul mercato di Marcelo accendono il caso nella capitale spagnola. A fare il punto della situazione è Calciomercato.com, che alimenta l'ipotesi di un interessamento della Juventus per il terzino brasiliano classe '88, connazionale dell'attuale titolare Alex Sandro ma di due anni e mezzo più anziano. La seconda parte di stagione che sta iniziando in queste settimane ci dirà quanta affidabilità può ancora garantire Sandro e quanta ne potrà davvero dare Gianluca Frabotta. Così da valutare concretamente se è il caso di spendere qualche milioncino per far vivere un'ultima primavera a Marcelo, che potrebbe replicare, a distanza di oltre mezzo decennio, l'operazione che portò a Torino nel 2014 Patrice Evra. E fu subito finale di Champions.