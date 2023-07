Un rinforzo in difesa ci sarà, ma potrebbero essere anche due. La Juventus, infatti, lavora al mercato in uscita, ma il nuovo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è in arrivo anche per regalare a Massimiliano Allegri volti nuovi. Nel reparto difensivo solo Danilo e Federico Gatti sembrano essere intoccabili, mentre gli altri tutti in bilico: Bonucci ha il contratto in scadenza nel 2024 ma è sulla lista dei partenti e lo stesso vale per Alex Sandro, mentre per Bremer molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalla portata.- Come scrive oggi La Stampa, è il primo nome sulla lista dei desideri bianconeri, per ragioni tecniche (può giocare senza problemi a 4 o a 3) e perché può essere considerato a tutti gli effetti un'occasione. Guardiola lo considera una seconda scelta e ha messo nel mirino Joško Gvardiol del Lipsia.. Guadagna circa 7 milioni di euro lordi a stagione.