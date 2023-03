Una richiesta di informazioni, una risposta secca. La Juve nelle scorse settimane ha provato ad informarsi per un "nuovo" talento francese, ma anche al club bianconero è arrivata la stessa risposta: se lo volete, dateci 120 milioni. Si tratta di Kolo Muani, che l'Eintracht Francoforte venderà solo in cambia di un'offerta a tre cifre. Fuori portata per la Juve, che pure ci aveva pensato.