In casa Juve è tempo di mercato. E i tempi sono maturi soprattutto per provare ad anticipare la concorrenza e gettare le basi per un colpo a costo zero in estate. Come si legge su Tuttosport, ecco che un nome torna di moda: "non è una novità che gli occhi della Juventus si siano posati su Lloyd, scadenza 2024, difensore centrale del Bournemouth. Il 25enne di Bristol vanta infatti diversi punti a proprio favore: piede mancino, imminente etichetta di svincolato e attuale stipendio decisamente abbordabile a 1,5 milioni all’anno". Ma piace anche al Milan, ma soprattutto a Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.