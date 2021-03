1









La Juventus sta pensando al gioiellino del Valencia Kang-In Lee. Classe 2001, il giocatore ha respinto diverse offerte di rinnovo dal club spagnolo e con il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe partire già in estate a prezzo di saldo o tra un anno a parametro zero. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo il quale per provare a mettere in piedi l'affare i bianconeri punteranno anche sull'appoggio di Jorge Mendes, agente di Ronaldo e amico del proprietario del Valencia Peter Lim.