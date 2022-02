5









La prossima, per l'Ajax, potrebbe essere l'estate dell'addio di Ryan Gravenberch. Sul giovane centrocampista olandese, che per caratteristiche e movenze ricorda un certo Paul Pogba, c'è l'interesse di diverse squadre europee: quest'anno ha mostrato il suo talento un po' a sprazzi - complice anche un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023, che non è arrivato.



Gravenberch fa parte della scuderia di Mino Raiola: difficile pensare che il classe 2002 possa prolungare con il club olandese. Motivo per cui è lecito pensare a una cessione nei prossimi mesi: Raiola è da diverso tempo in contatto con più di un club: su tutti - secondo Calciomercato.com - la Juventus, che da tempo viene aggiornata sulla situazione dell'olandese. Un investimento, però, sarà possibile soltanto con una cessione altrettanto importante: su un Gravenberch in scadenza il prossimo anno, infatti, potrebbe scatenarsi un'asta.



In questo senso alla Continassa vanno tenute d'occhio le mosse del Bayern Monaco: anche i tedeschi, infatti, hanno messo gli occhi su Gravenberch e in questo momento hanno una disponibilità economica maggiore rispetto ai bianconeri. E l'Ajax, si sa, è una bottega cara. Insomma, la Juventus per Gravenberch c'è, ma la strada per il momento è tutta in salita.