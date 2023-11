Lacontinua a tenere sotto stretta osservazione, il talentuoso centrocampista in forza al Bologna. Le voci di mercato suggeriscono che il club bianconero sia fortemente interessato al giocatore, ma la strada verso l'acquisizione potrebbe essere costellata di sfide e trattative serrate. Il Bologna, conscio del valore del proprio gioiello, ha fissato il prezzo del cartellino di Ferguson a una cifra non inferiore ai. Tuttavia, fonti vicine alla trattativa indicano che questa cifra potrebbe aumentare considerevolmente, considerando l'interesse crescente proveniente da più parti per il talentuoso centrocampista scozzese.Al momento, lasembra essere una delle pretendenti più serie per assicurarsi le qualità di Ferguson. Il giocatore ha catturato l'attenzione grazie alle sue prestazioni di alto livello con la maglia del Bologna, e il club torinese sembra intenzionato a rinforzare il proprio centrocampo con questa giovane promessa. Il Bologna, tuttavia, non sembra incline a privarsi del suo talento a metà stagione. L'intenzione del club felsineo è quella di discutere la possibile cessione di Ferguson soltanto al termine della stagione. Questa mossa potrebbe complicare i piani della Juventus, che potrebbe essere spinta a valutare alternative nel breve termine o a intensificare i negoziati per garantirsi il giocatore in vista della prossima stagione.. La richiesta di almeno 20 milioni di euro rappresenta un segnale chiaro da parte del club felsineo, che vuole sottolineare la stima e il valore del proprio giocatore chiave.