Rischia di complicarsi sempre di più la situazione tra il Napoli e Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, infatti, non sembra per nulla intenzionato a prolungare il suo contratto in scadenza nel 2023, tanto da aver già rifiutato la proposta di rinnovo fino al 2024 con l'inserimento di una clausola rescissoria. Il classe 1996, che vorrebbe aumentare il suo attuale ingaggio da 2.5 milioni di euro, punta a tornare in Liga, ma al momento di offerte concrete in Campania non ne sono arrivate (nemmeno dalla Premier League, dove si registra l'interesse di Newcastle e Arsenal).



Come riportato da Calciomercato.com, intanto la Juve ci ha fatto un pensierino, che però difficilmente si potrà trasformare in qualcosa di più concreto. Nonostante il suo accordo sia in scadenza tra un solo anno, infatti, Aurelio De Laurentiis lo valuta circa 30 milioni di euro, la stessa cifra che pagò quattro anni fa per strapparlo al Betis. Luciano Spalletti, da parte sua, vorrebbe trattenerlo in rosa, mentre il presidente spera che prima o poi un'offerta arrivi, anche per scongiurare il rischio di perderlo a zero tra un anno. Ci proverà la Juve?