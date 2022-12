Anche la Juve vorrebbe inserirsi ed essere protagonista tra le squadre interessate al gioiello argentino, classe 2001 che si è messo nuovamente in mostra nel Mondiale vinto in Qatar e che già aveva attirato molti club europei. Il Benfica, però, spiegano in Portogallo, valuta tanto l’ex River Plate, troppo per le casse del club bianconero in un momento come questo.