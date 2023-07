Domani Dusanfarà ritorno alla Continassa, dopo le vacanze tra Ibiza e la Grecia, senza mai rinunciare agli allenamenti. Il bomber serbo tornerà a Torino dopo non aver potuto disputare gli ultimi incontri con la sua Serbia a causa di un problema fisico che lo ha tenuto lontano dalla nazionale. Nella prossima stagione però sarà ancora un giocatore della? In caso di offerta ritenuta consona infatti Madama potrebbe cedere il numero 9 ex Fiorentina.- Ve lo ricordate YoussefL'attaccante marocchino classe 1997 del Siviglia che ha segnato all'Allianz Stadium in Europa League? Proprio lui potrebbe essere un sostituto di Dusan. Come riferisce La Gazzetta dello Sport. Il club spagnolo potrebbe lasciarlo partire a fronte di un'offerta attorno ai 30 milioni di euro. Perché piace? Ha il fisico giusto per fare reparto da solo: 192 centimetri di altezza e abilità nel difendere la palla. Non è un bomber di razza, ma sa fare gol pesanti. E lavora alla grande per la squadra. Brilla, insomma, proprio dove Dusan viene preso di mira.