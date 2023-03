Un campione del mondo per la Juventus. Un altro. Sì, tra le pretendenti a, ci sono anche i bianconeri. In caso di addio di Szczesny, infatti, ecco che la virata sul numero uno dell’Aston Villa può diventare realtà. I rapporti tra società, Unai Emery e il portiere sono ai minimi storici e un'uscita a fine stagione è più di una possibilità. Ci sono diversi top club su di lui: da Tottenham a Man United e Chelsea, dal Bayern Monaco alla Juve. Il suo contratto scade a giugno del 2027 e il cartellino è attualmente valutato attorno ai 30 milioni, ma la Juve ha una chiave: Weston, centrocampista statunitense della Juventus in prestito al Leeds che difficilmente verrà riscattato e che piace moltissimo.