Fabio Paratici, da tempo, studia il mercato per trovare la miglior occasione che possa arricchire Pirlo della famigerata quarta punta. Tra i vari Milik e Giroud, può tornare di moda la pista Depay. Come riporta Il Secolo XIX, l’attaccante del Lione è in scadenza di contratto e potrebbe liberarsi per la modica cifra di 5 milioni di euro. Tante le squadre sull’olandese, come il Milan o il Barcellona che in estate fu ad un passo dal portare Depay in Catalogna. La sua permanenza al Lione è tutt’altro che sicuro, la Juve ci pensa.