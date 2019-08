Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, Inter e Juventus hanno messo nel mirino Coutinho. Il giocatore è in uscita dal Barcellona e può partire anche in prestito. Sembrava a un passo dall'Arsenal, che poi ha virato su altri colpi (soprattutto in difesa, dove ha preso David Luiz), quindi vicinissimo al Tottenham che poi si è portato a casa Lo Celso. Insomma, un rinforzo di lusso e un lusso per i rinforzi costruiti dal mercato del Barcellona, Griezmann su tutti. Ci pensano i bianconeri, pure da un po'. Dalla Spagna rimbalzano tante voci, chissà che non possa essere il sostituto in un'eventuale partenza di Dybala...