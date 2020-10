1









Tessere buoni rapporti, sempre e comunque. Con l'affare Rugani - in dirittura d'arrivo il suo passaggio in Francia -, la Juve intanto stringe ottimi contatti con il Rennes. Non c'è l'unica finalità di cedere il francese, seppur importante: no, la Juve guarda con estremo interesse anche per il giovanissimo Camavinga, centrocampista di altissimo livello nonostante la carta d'identità. Il centrocampista, classe 2002, ha stregato tutti gli operatori di mercato in quest'ultima stagione. Lo stesso Deschamps l'ha convocato in sostituzione di Paul Pogba. E al 'nuovo Pogba' pensa anche la Juve, nonostante le cifre siano già fuori portata...