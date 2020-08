3









Un nome a sorpresa. Per la nuova Juve, quella che sarà targata Andrea Pirlo, nascono idee curiose, sondaggi e nomi potenziali che possano aiutare i bianconeri a scrivere la storia. Il Corriere della Sera parla di un’ipotesi nuova in casa Juve: l'ingresso in dirigenza di Ariedo Braida. Una vita tra Milan e Barcellona, un profilo esperto e grande conoscitore di calcio, potrebbe ritrovare Pirlo, che ha avuto proprio in rossonero.