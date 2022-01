La Gazzetta dello Sport fa un nome a sorpresa per il mercato della Juventus, sostenendo come in queste ore tutti i primi pensieri sono andati a Domenico Berardi del Sassuolo, l’alter ego del talento bianconero anche in Nazionale. Ma è impossibile pensare ad un obiettivo così costoso. I vertici della Continassa hanno ribadito che ora non ci sono risorse per ulteriori investimenti nell’immediato.