Andrea Pirlo e la Juventus cercano un tecnico di esperienza che possa affiancare il neo allenatore bianconero per gestire eventuali problemi organizzativi e secondo La Gazzetta dello Sport il nome giusto può essere quello di Aurelio Andreazzoli, ex allenatore di Roma ed Empoli, al Genoa nelle prime 8 partite dell’ultimo campionato. "Sarebbe un uomo di esperienza, con una lunga storia da collaboratore tecnico: l’identikit ideale", si legge.



ALTRO STAFF - Il Maestro sta ultimando la squadra che lo affiancherà nel lavoro di tutti i giorni. Roberto Baronio dovrebbe essere confermato come vice mentre l'ex match analyst della Nazionale Antonio Gagliardi avrà compiti di campo e sarà uno dei collaboratori del nuovo allenatore della Juventus. Il nuovo capo dei preparatori sarà invece Paolo Bertelli che si sta liberando dalla Sampdoria.