Come Kessié, ha 26 anni e ormai tanta esperienza nel campionato italiano.. D'altronde, i bianconeri hanno visto via via sfumare i principali obiettivi, in primis Milinkovic Savic e appunto l'ex Milan. Il centrocampista della Fiorentina convince tutti, sicuramente Allegri ma anche Giuntoli e Manna.Su Amrabat c'è da tempo il Manchester United di Erik Ten Hag, suo allenatore già ai tempi dell’Utrecht e il giocatore sembra guardare più alla Premier League ma i discorsi, iniziati a luglio, sono ora in una fase di stallo riferisce la Gazzetta dello Sport. La Juve è consapevole dell'interesse dei Red Devils e anche delle richieste della Fiorentina (almeno 25 milioni più bonus), ma il trasferimento di Arthur ha aperto un canale con i viola. In lista resta anche il 19enne Habib Diarra, rivelazione dello Strasburgo nel mirino pure del Lens e del Wolfsburg. Prima di tutto però servirà l'addio di Zakaria, sempre più vicino al Monaco.