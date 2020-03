Quale futuro per Mauro Icardi? L’attaccante argentino è sbarcato al Paris Saint-Germain questa estate in prestito dall’Inter e l’avventura a Parigi potrebbe già finire. Il ds del club Leonardo valuta il diritto di acquisto di 70 milioni, ma secondo quanto riporta Calciomercato.com, il classe ’93 vorrebbe tornare in Italia. Intenzione dettata da questioni famigliari, con sua moglie e agente Wanda Nara e i figli stabilmente nel nostro Paese. Questo l’elemento che può aprire diversi scenari. Icardi non scarta a priori la permanenza all’Inter, ma per Marotta rappresenta il passato e un asset da vendere per il futuro. L’amministratore delegato nerazzurro sogna lo scambio con Dybala, già ipotizzato la scorsa estate. Sullo sfondo rimane sempre l’interesse del Napoli.