Lacerca un attaccante per gennaio e tra i nomi che circolano ormai da settimane c'è anche quello di, chiuso nel. L'argentino vorrebbe giocare, anche il vista del mondiale che si disputerà tra un anno in Qatar, e in passato è già stato corteggiato dai bianconeri. Di un suo passaggio alla Juve ha parlato anche, ad dell'Inter, che ai microfoni di 90° minuto si è detto contento di questo scenario."Immaginavo maggiori difficoltà d'inserimento per Inzaghi, in realtà si è inserito con più facilità del previsto, supportato anche dalla società. È riuscito a dimostrare il suo autentico lavoro, dimostra un valore aggiunto nell’area tecnica. Perché Conte non è arrivato agli ottavi? Non c’è una risposta precisa. Quest'estate il club è stato condizionato da temporali violenti, abbiamo trovato la nostra stella polare, abbiamo trovato la strada giusta con il riequilibrio del club dopo le partenze di Hakimi, Lukaku e di Eriksen, senza dimenticare Conte, che ha tracciato un solco importante. Siamo riusciti a facilitare l’ingresso di Inzaghi, il suo lavoro è proficuo. L'obiettivo è la seconda stella":- "Al momento l’Italia non è l’Eldorado del calcio come negli anni ‘90, è un campionato di transizione, spesso si perde in qualità.. Comunque non sta a me commentare la, non è uno nostro giocatore, noi sicuramente siamo contenti dei nostri attaccanti, dico che".- "Concordo con tutta l’analisi fatta da. L’ipotesi della Superlega nasceva da un grido d'allarme dei club aderenti, era stato denunciato il fatto che il calcio attualmente rappresenta un modello non sostenibile. Anche il nostro Governo deve dimostrare maggiore attenzione. Il calcio è un fenomeno di aggregazione, rappresenta uno spaccato della nostra industria, versiamo un miliardo nella contribuzione".