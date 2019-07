La Juventus continua la corte a distanza per Mauro Icardi, ma, secondo quanto riporta Sky Sport, la trattativa con l'Inter sarebbe ancora ferma. Ferma per i bianconeri, ma anche per il Napoli, che flirta anch'esso con il centravanti argentino. Il tempo diventa quindi un fattore importante, che potrebbe decidere le sorti dell'affare.



PREFERENZE - Icardi, sempre secondo Sky Sport, avrebbe voluto solo l'Inter, ma, messo alle strette, in caso di permanenza in Italia non ha dubbi: la Juventus. Il prezzo che fa l'Inter, 70 milioni, rispecchia forse il valore del giocatore, ma non quello di mercato. Fuori rosa, fuori progetto, fuori dall'Inter in generale, i giorni che passano valgono letteralmente milioni.