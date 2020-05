Non c'è solo la Juventus su Mauro Icardi, secondo quanto riportato dal Sun, anche il Chelsea si iscrive alla corsa per l'argentino. Intanto Psg ha chiesto uno sconto all'inter per attivare il riscatto dell'attaccante , ma in questo momento i nerazzurri non sembrano intenzionati a cedere Icardi per una cifra inferiore ai 70 milioni. Ecco che così si inseriscono anche i Blues su di lui, che potrebbero approfittare della situazione per strappare l'argentino all'inter. Insomma una concorrente in più, anche per la Juventus, che lo ha inserito tra obiettivi di mercato in caso di cessione di Higuain.