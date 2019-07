La parola d'ordine è attendere. Nonostante la chiusura totale di Beppe Marotta nella conferenza stampa di ieri, la Juventus può sperare legittimamente di mettere a segno il colpo Icardi. Le condizioni sono favorevoli ai bianconeri, nonostante la concorrenza di Napoli ed Atletico Madrid. L'attaccante argentino dell'Inter ha richieste economiche che possono essere soddisfatte solo dal club campione d'Italia. E la Vecchia Signora può permettergli di fare quel salto di qualità necessario a sbloccarsi.



PAZIENZA – Come sottolineato dal quotidiano Tuttosport, però, la Juve ha deciso di non uscire allo scoperto. Vuole fare in modo che la necessità di vendere dei nerazzurri unita alla mancanza di offerte vantaggiose da parte di altri club si riveli favorevole ai dominatori delle ultime stagioni. Attendere per capire quando piazzare l'affondo decisivo: questa è la strategia dei bianconeri che avrebbero anche stabilito una soglia oltre la quale non spingersi possibilmente. La Vecchia Signora, infatti, ha deciso di non spendere più di 50 milioni per il cartellino di Icardi. Una cifra vantaggiosa, che in un futuro prossimo potrebbe anche garantire un'eventuale plusvalenza. Ma per arrivare a poter dettare le condizioni bisogna aspettare il momento più propizio, quando la necessità di vendere costringerà l'Inter ad assecondare le proposte dei bianconeri.