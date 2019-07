Come riportato da La Repubblica, con l'Inter sempre più concentrata per regalare Lukaku a Conte, si abbassano le quotazioni di Icardi. Anche se l'argentino ha fatto sapere che raggiungerà la squadra in ritiro, l'Inter spera di cederlo prima: la Juve aspetta, ma sa che i nerazzurri potrebbero accettare una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Il blitz di Paratici a Ibiza avrebbe giocato un ruolo fondamentale per convincere il giocatore.