La Juventus sogna Dusan Vlahovic, ma realisticamente deve pensare ad altri nomi se vuole davvero prendere un centravanti puro nel mercato di gennaio. Come ricorda Calciomercato.com,quando se n'è andato Cristiano Ronaldo e la sua assenza è stata alla fine colmata con Moise Kean. Uno dei nomi sul piatto è quello di Mauro Icardi: difficile rapporto col Paris Saint-Germain, famiglia che spinge per il ritorno in Serie A, prestito possibile.