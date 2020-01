Dopo esser stata la telenovela dell'estate, il caso Mauro Icardi potrebbe riproporsi anche dal prossimo 30 di giugno. Infatti, come riporta Tuttosport, il centravanti argentino resta nel mirino della Juventus, che vorrebbe aggiungere al proprio attacco un giocatore U30 pronto a fare la differenza. Monitorato e, poi, saltato Haaland, Paratici vorrebbe ritentare l'assalto ad Icardi. Maurito, però, è legato ancora dal diritto di riscatto che il Psg può esercitare, pagando 70 milioni all'Inter. Nulla si muove ufficialmente, ma non è da escludere che, qualora Icardi volesse tornare in Italia, la Juve sia in pole position. Che poi si debba trattare con Parigi o con Milano, ancora è presto per dirlo.